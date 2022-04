Krajewski bíboros a pápa követeként Ukrajnában tölti húsvét napjait, Bucsában vezet keresztutat

„Annak a jele ez, hogy a pápa nagyon közel áll hozzánk” – mondta Ukrajna apostoli nunciusa, Visvaldas Kulbokas érsek. Krajewski bíboros mindennap tanújelét adja majd annak, hogy az Egyház közel áll a szenvedő ukrán néphez.

Nagykedden Lembergben vett részt a krizmaszentelési szentmisén Mieczysław Mokrzycki lembergi érsekkel és Ihor Wozniak görögkatolikus érsekkel együtt. A szerdai napot Krajewski bíboros a találkozásoknak szentelte. Nagycsütörtökön az irgalmasság szimbolikus gesztusaként – ami a lábmosásban is kifejeződik ezen a napon – a bíboros átad egy Ferenc pápa által ajándékozott mentőautót a kijevi szívkórháznak. Ezt követően részt vesz a Szent Miklós-templomban az utolsó vacsora liturgiáján. „Ez a templom a szimbóluma annak az időszaknak, amelyben most élünk – mondta Kulbokas –, mert a felső szintjét arra használják, hogy humanitárius segélyt osszanak, a szentmiséket pedig az alagsorban mutatják be, ahol egy kriptához hasonló terem van.”

A legnagyobb jelentőséggel bíró nap a nagypéntek lesz, amikor a pápa különleges küldötte a Vorzel – Irpin – Bucsa – Borodjanka útvonalon ellátogat ezekbe a sokat szenvedett városokba. „Elmegyünk mindezekre a területekre – mondta az apostoli nuncius –, hogy ott legyünk azokon a helyeken, ahol napról napra nagyon sok ember szenvedett és halt meg, velük tartjuk meg a keresztutat és a nagypénteki liturgiát.”

Nagyszombaton a húsvéti vigíliát a kijevi római katolikus székesegyházban mutatja be Vitalij Krivickij püspök és Szvjatoszlav Sevcsuk kijevi nagyérsek. Végül húsvét napján szintén a székesegyházban mutatnak be szentmisét. Kulbokas hozzátette: „Nagyon-nagyon sok feladat van, ezzel együtt igyekszünk intenzív imádságban megélni a húsvéti szent háromnapot.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Avvenire

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír