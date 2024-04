Különleges hittanversenyt rendeztek az egri Szent Imre iskolában

Vizi János káplán, iskolalelkész köszöntőjében a versenyzők bátorságát és erőfeszítéseit méltatta. Rámutatott: az országalapító, a harcos, a segítő, a tanító magyar szenteknek köszönhető, hogy itt élünk a Kárpát-medencében és magyarul beszélhetünk. A mai emberek legfontosabb felelőssége az, hogy ez így marad-e a jövőben.

A korábbi forduló eredményei alapján a 24 jelentkező közül tíz csapat jutott a helyszíni döntőbe. Valkó Viktor igazgató elmondta: ez a hittanos természettudományi verseny a tanév legnagyobb ilyen programja, abból az alkalomból szervezték, hogy harmincadik évfordulója van annak, hogy ismét az Egri Főegyházmegye fenntartásába került az intézmény.

Az igazgató kiemelte: a témaválasztás azért volt fontos, hogy a fiatalok megismerjék a szentek életpéldáját és a kort, amelyben éltek. Térképismeret, anyagismeret, gasztronómia is szerepelt az előzetes feladatsorban, az egri döntőn is gyakorlati tudásukról adhattak számot a gyermekek, kipróbálhatták az íjászatot is.

Az igen szoros versenyben a sárospataki csapatok szerezték meg az első és harmadik helyet, a mezőnyárádiak a második helyen zártak.

Szerző: Bérczessy András

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír