Legyünk újra a szentek földje – Bemutatták a Szombathelyi Egyházmegye lelkipásztori tervét

Székely János köszönetet mondott az elvégzett munkáért a Lelkipásztori Tanács tagjainak és a területek felelőseinek, akik két éven keresztül dolgoztak a terv részletein. Mint kiemelte: talán első hallásra furcsa, hogy lelkipásztori tervet készítünk, hiszen Jézusnak nem volt erre szüksége.

Krisztus már azt sem maga döntötte el, emberi gondolattal, hogy mikor kezdje el a nyilvános működését, harminc éven át várta az Atya intését – hangsúlyozta Székely János. – Amikor hallotta, hogy a Jordán partján fellépett Keresztelő János, aki hirdette, hogy „betelt az idő; nyomomban van, aki hatalmasabb nálam”, akkor Jézus tudta, hogy itt a pillanat, az Isten országa beteljesedőben van. Azt sem emberi gondolattal döntötte el, hol fogja ezt a küldetést végrehajtani.

Nem stratégiák mentén gondolkodott. Jézus emberi szíveket, nyitott szíveket keresett.

Így talált rá Péterre, és így lett Jézus városa is Kafarnaum, ahol rátalált a többi apostolra is.

Az egyházmegyei terv is ugyanerre épít:

minden megújulás a szívekben kezdődik. Ha ez nem valósul meg, a stratégiák sem működnek.

Székely János idézte Szent II. János Pál pápát, aki a Szombathelyi Egyházmegyét a szentek földjének nevezte, hiszen annak területén sok szent, boldog és vértanú élt egykor. A lelkipásztori terv alapgondolata is az: legyünk ma is a szentek földje. Kezdjünk a szívünkben megújulni, kinyílni Isten felé.

Székely János ezt követően néhány területről részletesen is beszélt. A hitoktatás kapcsán a terv megfogalmazza, hogy be kell vonni a hit átadásába a szülőket, akkor is, ha a szülők eltávolodtak a hittől. Hiszen a legalapvetőbb nyomot a gyermekben a szülők hagyják. A tervben megfogalmazott javaslatok tartalmazzák, hogy a szülők és gyermekek személyesebb kapcsolatot építsenek ki, például azzal, ha gyakrabban beszélgetnek egymással a család múltjáról, ha a szülők, nagyszülők jótanácsokat adnak a gyermekeknek.

A terv megfogalmazza, hogy minden bérmálkozási felkészülésnek része legyen egy két-három napos lelkigyakorlat, amelyen a fiatalok mélyebb kapcsolatot is átélhetnek Istennel. Ebből fakadhatnak mélyebb elköteleződések a hit irányában, születhetnek papi, szerzetesi hivatások.

A terv kitér a jegyesoktatásra, amelynek kapcsán a készítők szükségesnek ítélték meg a már házasok bevonását, akik átadhatják tapasztalataikat az elköteleződés előtt álló jegyeseknek, például abban, hogyan élik hitüket, nevelik gyermekeiket. A terv fontos gondolatai közé tartozik, hogy legalább a katolikus iskolákban elinduljon a Családi Életre Nevelés. Azaz: segítséget adjanak a gyerekeknek, hogy mit jelent családban élni, mit jelent szeretni, hogyan kell problémákat megoldani, képesek legyenek a gyermekáldásra igent mondani, és jó szülőkké váljanak. Az egyházmegye segíteni szeretne a krízisbe jutott házaspároknak is: lelkipásztori, pszichológiai, mediátori hálót kíván kiépíteni. Tervezik ifjúságvezető képzés indítását, hogy legyenek megfelelően felkészült emberek, akik megfelelő módon foglalkoznak majd a fiatalokkal. A terv emellett azt is megfogalmazza, hogy a plébániákon legyenek ifjúsági szentmisék, ezeken az énekeket, prédikációkat közelebb kell vinni a fiatalokhoz. „Szeretnénk, ha egyházmegyénk újra a szentek földje lenne, ehhez kérjük Isten áldását” – zárta szentbeszédét Székely János.

A prédikációt követően az egyes területek képviselői átvehették a megyéspüspöktől a lelkipásztori terv egy-egy példányát.

Majd az újjáalakult főplébániai képviselő-testület tagjai ígéretet tettek, hogy a szolgálatot Isten dicsőségére és a hívek javára fordítják. A testület elnökévé Lendvai Rezsőt választották.

A dokumentum letölthető a Szombathelyi Egyházmegye honlapjáról. A szentmisét ITT lehet visszanézni.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír