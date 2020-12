Lelkiismeret-vizsgálat baszk módra – A Patria című sorozatról

A Baszkföld függetlenségéért harcoló szervezetet kezdetben – elsősorban Franco uralma idején – több oldalról is támogatták. Tagjai menedékre lelhettek Franciaországban, jó kapcsolatuk volt az IRA-val és a Szovjetunióval is, ám a '80-as évek végétől kezdett elfogyni körülöttük a levegő. Bár többször is fegyverszünetet hirdettek, azt előbb-utóbb megszegték. Végül 2011. október 20-án megjelentetett közleményükben bejelentették, hogy beszüntetik a fegyveres akciókat. Az HBO Patria című új sorozatának története ezen a napon kezdődik.

A súlyos beteg Bittori (Elena Irureta) visszatér abba a baszkföldi kisvárosba, ahol egykor a családjával élt. A városka lakói nem nézik jó szemmel a döntését. Leginkább Miren (Ane Gabarain) háborog, aki szerint egykori barátnőjének a megjelenése csak felesleges indulatokat fog gerjeszteni. Bittori ugyanis az áruló Txato (José Ramón Soroiz) felesége. A történet megértéséhez fontos tudni, hogy az ETA kétfrontos harcot folytatott: nem csak a spanyol „elnyomók” ellen léptek fel, hanem sokszor a saját honfitársaikkal szemben is. A függetlenség mellett ugyanis az is eltökélt szándékuk volt, hogy a megalakuló baszk államot szocialista alapokra építik. A hatvanas évektől a szervezet ideológiailag balra tolódott, amit leginkább maguk a baszkok érezhettek a bőrükön. Mivel a harchoz, mint tudjuk, pénz, pénz és pénz kell, az ETA rendszeresen megadóztatta a baszk vállalkozókat. A kiszemelt áldozat pedig jobban tette, ha azonnal fizetett, máskülönben ő maga is célponttá vált. Már a sorozat elején kiderül, hogy Txato – akinek volt egy szerény, de jól működő cége – a nyolcvanas években maga is kapott egy fizetésre kötelező levelet, melyben az „adó” előteremtésére rendkívül rövid határidőt szabtak. Txato igyekezett felvenni a kapcsolatot az ETA-val, de képtelen volt megtalálni a megfelelő közvetítőt. Aztán egy esős nap délutánján, amikor éppen munkába indult, két fegyveres meggyilkolta.

A Patria két család életén keresztül mutatja be, hogy mennyi szenvedést okozott – a baszkoknak is – az évtizedeken át tartó terror. Nem csak Miren és Bittori, de férjeik is jó barátok voltak. Txato és Joxian (Mikel Laskurain) rendszeresen összejártak, együtt kártyáztak és bicikliztek. Amikor kiderült, hogy Txatótól pénzt követel az ETA, mindenki elfordult tőlük, Joxian is csak titokban merte együttérzéséről biztosítani a barátját. A két család közötti feszültség akkor mélyült el, amikor Miren és Joxian fia, Joxe Mari (Jon Olivares) is csatlakozott az ETA-hoz.

Aitor Gabilondo sorozata nem csak a témája miatt emelkedik ki a napjainkban tapasztalható dömpingből. Rendkívül pontosan és a lelkek mélyére hatolva ábrázolja a két család tagjainak kálváriáját. A fiatal felnőtt gyerekek – akiket igencsak megvisel mindaz, ami körülöttük történik – menekülőre fogják: Bittori lánya, Nerea (Susana Abaitua) külföldre igyekszik, orvos fia, Xabier (Iñigo Aranbarri) pedig egy nagyvárosba költözik. Miren lánya, Arantxa (Loreto Mauleón) egy spanyol férfihoz megy hozzá, fia, Gorka (Eneko Sagardoy) pedig Bilbaóban vállal munkát. De hiába igyekeznek elszabadulni, a baszk sors mindig visszarántja őket, még sok évvel a merénylet után is.

A sorozatok nagy előnye, hogy a történet szálait hosszasan lehet szövögetni. A Patria alkotói éltek is ezzel a lehetőséggel. Láthatjuk Joxian őrlődését, aki lelkiismeret-furdalást érez azért, mert a nehéz időkben megtagadta a barátját. A testvérek közötti kapcsolat ábrázolására is jut idő. Az ő életük alakulásán keresztül láthatjuk, hogy az ETA tevékenységével korántsem szimpatizált minden baszk, sokan féltek ettől a rejtőzködő és kiszámíthatatlan szervezettől. A színészek kifogástalan játéka mellett a sorozat dramaturgiája is kiváló: sokszor visszatér a gyilkosság napjára, és ahogy mind jobban belemerülünk a szereplők lelkivilágába, úgy tudunk meg egyre többet arról is, mi történt pontosan azon a végzetes napon.

A történet valódi főhősei a két asszony, Miren és Bittori. Amikor Joxe Mari beszáll a harcba, valami megtörik közöttük. A távolság akkor szélesedik szakadékká, amikor Txatót megölik. Miren úgy érzi, az ETA-nak mindig igaza van, tégláról téglára építi fel a maga élethazugságát. Férjével és a tolószékhez kötött Arantxával is keményen bánik, mogorvasága azonban csak páncél, mellyel a fájdalmát igyekszik leplezni. Bittori nem akar bosszút állni, sőt, megbocsátani is kész, ehhez azonban tudnia kell, mi az igazság, milyen szerepe volt Joxe Marinak a gyilkosságban.

A Patria sorozat elsősorban kísérlet arra, hogy a baszk nép szembenézzen a múltjával. Emellett arra irányítja rá a figyelmünket, hogy bocsánatot kérni sokszor nehezebb, mint megbocsátani.

Fotó: HBO

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata a 2020. december 6-i Új Ember Mértékadó mellékletében jelent meg.