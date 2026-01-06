Leó pápa áldásával tért haza a kisteleki betlehemező csapat

A tavaly karácsonyi Nemzetközi Betlehemes Versenyt megnyerő kisteleki betlehemező csapat jutalma ez a kitüntetés, amelyben már harmadszorra részesültek a kisteleki gyerekek: korábban kétszer Ferenc pápa meghívására jártak a Vatikánban, most pedig Leó pápa vendégei voltak.



Az év utolsó napján részt vettek a Szent Péter téren tartott idei utolsó általános kihallgatáson, az újévi szentmisén pedig Leó pápával együtt imádkoztak a világ békéjéért és hazájukért.

Európa országainak betlehemező csapataiból érkeztek a gyerekek ezekben a napokban a Vatikánba; minden országból hárman képviselték hazájukat.

A kisteleki delegáció tagjaival a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége készített interjút Rómában, amit IDE KATTINTVA hallgathatnak meg.

Harmat József beszámolóját alább közöljük:

A Nemzetközi Betlehemes Vetélkedőt nyolcadszor is megnyerte a Kisteleki Betlehemezők Csapata, amelynek jutalma Leó pápa meghívása volt a Vatikánba. Harmat József tanár vezetésével Farkas Fülöp, Herzsán Benett és Toma Gergely kisteleki hittanosok 2025. december 29-én repültek Rómába, hogy öt napot töltsenek Olaszország fővárosában és képviseljék hazánkat a Leó pápa által szervezett programokon. Repülőjük kora reggeli landolásakor gyönyörű napfelkelte köszöntötte a csapatot, a magasból tündöklő napfényben ragyogott alattuk az örök város, vakítóan csillogott Róma legmagasabb épületének tetején az arany kereszt.



Ottlétük első napján a Szent Péter-bazilika monumentális építészeti alkotásának történetével ismerkedtek meg. A világ legnagyobb belső terével rendelkező, a 60 ezer embert befogadó képes templom teljesen elvarázsolta őket. A 250 méter hosszúságú templomon végigsétálva és a 150 méter magas kupolába feltekintve szédítő látvány fogadta őket: a fényárban úszó 50 méter átmérőjű aranykupola mintha a mennyországba emelte volna őket. Megtekintették a reneszánsz és barokk festők, szobrászok bazilikában található zseniális lkotásait, megcsodálták Michelangelo Pietàját is. Felmásztak a Szent Péter-bazilika legmagasabb pontjára is, ahonnan lenézve lábuk alatt hevert egész Róma.



December 30-án délelőtt bejárták a titokzatos Angyalvárat, amelyet a II. században Hadriánus császár építtetett temetkezési helyéül. Az ókorban a császárok is ide temetkeztek, később a középkorban a pápák menedékhelye lett, de szolgált erődként, börtönként is. A 20. században múzeummá vált, hogy magába gyűjtve az ókori Róma műalkotásait, megmutathassa azokat a kíváncsi turistáknak. A Tevere folyó jobb partjára épült Angyalvár tetejéről is csodás panoráma tárult a kisteleki delegáció elé.

Délután a pápa testőrségét teljesítő Svájci Gárda laktanyájába voltak hivatalosak, ahol Christoph Graf ezredes, a Svájci Gárda vezetője köszöntötte őket és meghallgatta bemutatkozásukat, majd megismertette a kisteleki delegációt a Svájci Gárda történetével, történelmével, amely ötszáz éves múltra tekint vissza. Körbevezette őket a laktanyában, a gárdisták múzeumában megszemlélhették, hogyan változott a sok évszázad alatt a pápa katonáinak öltözéke és fegyverzete. A kisteleki három királyt érte az a megtiszteltetés, hogy ők írhatták fel a Svájci Gárda épülete főbejáratának ajtófélfájára a házmegáldás jelét is.

Ezt követően a betlehemező csapatok tiszteletére ünnepi vacsorát adtak a svájci gárdisták.



December 31-én a Szent Péter téren Leó pápa várta őket audienciára, ahol a sok országból jövő zarándokokat köszöntötte a Szentatya. A betlehemezők delegációit külön kézfogással üdvözölte, és megtapsolva őket tudatosította velük, hogy milyen értékes dolog a betlehemezés hagyományának éltetése, amellyel Jézus születését viszik közel az emberekhez. Az audenciáról távozó Leó pápa mosolyogva, integetve hagyta el a Szent Péter teret, miközben az emberek örömteli éljenzése hallatszott.



Az új év első napján Németország, Svájc, Ausztria, Szlovákia, Olaszország és Magyarország háromkirálya előtt kinyílt a Szent Péter-bazilika óriási kapuja, amelyen királyi ruhájukba öltözve bevezették a gyerekeket a pápa oltárához és várták a Szentatya érkezését, hogy közösen imádkozzanak vele Szűz Mária istenanyaságának ünnepén, a béke világnapján. A 60 ezer hívővel megtelt templom sorai között vonulva minden szem a királyokra szegeződött, érezték, hogy nagy megtiszteltetés képviselni a betlehemi három királyt, akik rátaláltak a kis Jézusra.

Leó pápa újévi homíliáját egy gyönyörű áldással kezdte: „Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békét!” (Szám 6,26) Ezzel Isten arcának egyik alapvető vonására emlékeztetett: szeretetének teljes ingyenességére, melynek értelmében fegyvertelenül és lefegyverző módon jelenik meg előttünk: mezítelenül, védtelenül, mint egy jászolban fekvő újszülött. Mindezt azért, hogy megtanítsa nekünk: a világ nem kardélezéssel menekül meg, nem azzal, hogy ítélkezünk, elnyomjuk vagy megöljük testvéreinket, hanem azzal, hogy fáradhatatlanul igyekszünk megérteni, megbocsátani, felszabadítani és befogadni mindenkit – számítás és félelem nélkül, békében élni mindenkivel.



A lélekemelő szentmise végén mindenki kivonult a zsúfolásig megtelt Szent Péter térre, ahol várták a délben kezdődő Urbi et Orbi pápai áldást, amelyet ilyenkor a pápa szokott a világnak adni. Különleges, szívbemarkoló érzés volt látni és érezni, ahogyan a világ öt kontinenséről összegyűlt emberek együtt imádkozták az Üdvözlégy Mária imádságot, és kiabálták: Béke, béke, béke!

Éreztük, hogy a Szent Péter sírja fölött álló százezres tömegnek együtt dobban a szíve, és eszünkbe jutott a pápai himnusz szövege.

Január 2-án Harmat József tanár és a kisteleki háromkirály az ókori Rómával ismerkedett: megtekintették a Colosseumot, a Palatinus dombot, a császárok palotamaradványait, a Forum Romanumot, a kereskedelem és politika színhelyeit. Délután a Santa Maria Maggiore-bazilikába látogattak el, és ott tiszteletüket tették Ferenc pápa sírjánál, imádkoztak, és emlékeztek az évekkel ezelőtti találkozásokra.

Lélekemelő és hitmegerősítő öt nap volt ez a kisteleki delegáció számára, sok-sok élménnyel gazdagodva repültek haza, és büszkék voltak arra, hogy a kisteleki háromkirály képviselhette hazáját a Vatikánban.

Forrás: Vatikáni Rádió; Kisteleki Betlehemezők Csapata

Fotó: Vatican News; Vatican Media; Kisteleki Betlehemezők Csapata

