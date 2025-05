Leó pápa a COMECE elnökségének: Igazságos békére van szükség az ukrajnai háborúban

A béke elkerülhetetlenül az egyik fő téma volt, amelyről XIV. Leó pápa pénteken délelőtt az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) elnökségével való találkozón szót ejtett. A Szentatya aggodalmát fejezte ki a békéért különösen is Ukrajnával kapcsolatban, valamint az újbóli felfegyverkezést illetően is: „mondván, hogy a fegyverkezésre fordított nagyobb figyelem a legrászorultabbak és a legsebezhetőbbek támogatásának rovására menne”.

Európa kényes időszakban van

A péntek délelőtti audienciának „nagy jelentősége van számunkra, mivel néhány nappal Leó pápa megválasztása és alig több mint egy hónappal Ferenc pápa halála után került rá sor” – mondta Mariano Crociata püspök, a COMECE elnöke. Az Ágoston-rendi pápa „mindenekelőtt szabadon akart meghallgatni minket anélkül, hogy ebben a szakaszban pontos iránymutatásokat adott volna, és nagy figyelmet fordított a béke projektjeként született Európára mint intézményre és annak működésére”. Ma Európa „kényes konfrontációval néz szembe” az új amerikai kormányzat miatt, amely az év elején lépett hivatalba, valamint a közvélemény paradigmaváltása miatt, „amely számos országban olyan aggasztó jelenségek terjedését mutatja, mint a populizmus, gyakran ellentétben az Európai Unió sarkalatos alapelveivel” – állapította meg a COMECE elnöke.

A háborús költségek a legkiszolgáltatottabbakat sújtják

„Különösen megérintett minket azonban, hogy XIV. Leó pápa mennyire hangsúlyozta az ukrán konfliktus gazdasági és társadalmi következményeit az emberek életére nézve.

A védelmi és biztonsági rendszerek megerősítésére fordított több pénz nem jelenthet kevesebb segélyt a szenvedőknek vagy nehézségekben élőknek”

– mondta Antoine Hérouard érsek, a COMECE egyik alelnöke. Egy konkrét problémára mutatott rá ezzel a Szentatya, amely például az energiaárak emelkedésében nyilvánult meg. „Nem mentünk bele a részletekbe – tette hozzá a francia érsek –, de mindannyian elgondolkodtunk azon, hogyan kell gyorsan igazságos békét elérni. A béke és az igazságosság közötti egyensúly alapvető fontosságú.” A COMECE másik alelnöke, Rimantas Norvila litván püspök kiemelte, hogy bár még nem látunk konkrét megoldásokat, ma minden európai országnak éreznie kell, hogy részt vesz abban, hogy a háború mielőbbi leállítása legyen a cél.

A befogadás és az integráció egyensúlya a migráció terén

A pápai audiencián a migráció is a megbeszélések témái között szerepelt. Nuno Brás da Silva Martins portugál püspök, aki szintén a COMECE egyik alelnöke, beszélt erről az audienciát követő sajtótájékoztatón. Egyrészt „szükség van arra, hogy Európa befogadja a migránsokat a demográfiai csökkenés ellensúlyozása érdekében is”, másrészt azonban nyilvánvalóan látszik „egy bizonyos képtelenség, hogy integráljuk a határainkhoz érkezőket”. Ez „egy olyan probléma, amely érinti az ember méltóságának tiszteletben tartását” és magában foglalja „Európa keresztény gyökereinek kérdését” is.

Fontos a fiataloknak a hit átadása

A pápa erőteljesen hangsúlyozta a fiatalok elkísérését és a hit családon belüli átadását. Mariano Crociata és Antoine Hérouard is kiemelte ezt. Czesław Kozon koppenhágai püspök, a skandináv püspöki konferenciák képviselője a COMECE alelnökeként rámutatott, hogy

egyre gyakoribb jelenség a keresztelési anyakönyvekből való kitörlés indítványozása sok országban, például Belgiumban és Hollandiában.

„Amellett, hogy a gyerekek azzal vádolják szüleiket, hogy rájuk erőltették egy adott hit választását, létezik az a kérdés is, hogy az államok beavatkoznak az Egyház életébe és az egyházi struktúrák szerveződésébe, ami veszélyezteti a vallásszabadságot. És szintén megvan a szülők joga és kötelessége is gyermekeik nevelésében.” A jövőben „eljuthatunk akár oda, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága dönthet ebben a kérdésben, mivel azok, akik – gyakran ideológiai okokból – törölni akarják a regisztrációjukat, ezt a személyi adatok kezeléséről szóló európai jogszabályokra is hivatkozva teszik”. Tehát a gyakorlatban, ha ahelyett, hogy „a név mellett feltüntetnénk csupán azt a szándékot, hogy valaki nem akar a katolikus egyházhoz tartozni (»kikeresztelkedett«), inkább a keresztelési anyakönyv tényleges törlése felé haladnánk, akkor az az Egyház szabadsága elleni támadáshoz és autonómiája tiszteletben tartásának hiányához vezetne” – mutatott rá Manuel Barrios Prieto atya, a COMECE főtitkára.

A mesterséges intelligencia problematikája

Végül a pápa nagy figyelmet szentelt a mesterséges intelligenciának és vele „egy olyan témának, amely magában foglalja a dezinformációt; a személy méltóságának, magánéletének, identitásának és szabadságának tiszteletben tartását; és amelynek következményei vannak a munka szintjén is” – mondta Mariano Crociata, a COMECE elnöke.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican Media



Magyar Kurír