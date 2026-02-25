Leó pápa csodát és hősies erényeket elismerő dekrétumok közzétételét hagyta jóvá

Az első dekrétum equipollens eljárás (canonisatio aequipollens; akkor alkalmazzák, amikor kiemelkedő egyházi jelentőségű személyekről van szó, akiket ősi, kiterjedt liturgikus tisztelet övez, töretlen életszentség hírében állnak, és csodák kötődnek hozzájuk – a szerk.) keretében kihirdeti Isten Szolgája, Gabriel Maria (született Gilbert Nicolas) hősies erényei elismerését, aki a Kisebb Testvérek Rendjének fogadalmas papja és a Boldogságos Szűz Mária Angyali Üdvözlete Rendjének társalapítója volt. Gabriel ferences atya 1460 körül született a franciaországi Riom közelében és 1532-ben halt meg a franciaországi Rodez-ban.

A második dekrétum elismeri Isten Tiszteletreméltó Szolgája, Béchara Abou-Mourad (született Selim), a Melkiták Szent Megváltója bazilita fogadalmas papja közbenjárásának tulajdonított csodát, aki 1853-ban Libanonban született és ott is halt meg 1930-ban.

Három dekrétum három Isten Szolgája hősies erényeinek elismerését teszi közzé, akik Francesco Lombardi olasz egyházmegyés pap – ő 1851 és 1922 között élt –, Theophane indiai kapucinus atya (született Michael Koodalloor) –, aki 1913 és 1968 között élt Indiában –, és végül Fausto Gei olasz világi hívő, a Kereszt Csendes Munkásai Egyesületének tagja, aki 1927 és 1968 között élt az észak-olaszországi Bresciában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír