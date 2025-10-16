Leó pápa egy fehér arab telivért kapott ajándékba

Más adományozóktól korábban kapott a Szentatya ajándékba egy fehér motorkerékpárt és egy elektromos autót is, most pedig egy fehér lóval lepte meg egy ménes tulajdonosa. A Proton nevű arab telivért október 15-én, szerdán adta át a pápának Andrzej Michalski, a lengyelországi Kołobrzeg-Budzistowo városában található Michalski-ménes tulajdonosa és alapítója. Az ACI Prensa értesülése szerint az arab telivér Castel Gandolfóban, a Vatikán lovasközpontjának székhelyén talál otthonra, a már ott tartott fajtatiszta spanyol lovak mellett.

A pápa perui lovas fotója adta az ötletet

„Amikor megláttam a fotókat, amelyeken a későbbi pápa lovon ül Peruban, az az ötletem támadt, hogy szeretnék neki adni egy gyönyörű arab telivért, amely méltó hozzá, és fehér” – mondta Michalski a Vatican Newsnak. Kifejtette, hogy ezzel a gesztussal szerette volna kifejezni háláját, és egyben válaszolni is akart a pápa felhívására, hogy konkrét cselekedetekkel erősítsük a szeretetet.

Proton apja az Egyesült Államokból származott, anyját pedig egy jordániai hercegnőtől vásárolták. A ló Janów Podlaskiban született, Andrzej Michalski fiatal csikóként vásárolta meg, és saját ménesbirtokán nevelte fel. „A ló gyönyörűen mozog, és rendkívül jó kiállású” – jegyezte meg a tenyésztő.

Az ajándékot szerdán, a pápai általános audienciát megelőzően adták át. „A pápa nagyon boldog volt; együtt vezettük a lovat. Ő örült, mi pedig el voltunk ragadtatva” – mesélte az adományozó. A találkozó során felolvastak egy levelet is, amelyben a tulajdonos leírta a ménesbirtok tevékenységét, és áldást kért a jövőre esedékes 30. évforduló alkalmából.

A Michalski-ménes nem csak lótenyésztés, -kiképzés és -versenyek helyszíne, hanem hippoterápiás központot is működtet, amely a ló ritmikus mozgása által stimulálja a sérültek érzékszervi, neuromotoros és kognitív rendszerét.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír