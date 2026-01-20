Leó pápa a finn ökumenikus küldöttséghez: Arra kaptunk hivatást, hogy tanúságot tegyünk a reményről

A Szentatya angol nyelvű beszédében szeretettel köszöntötte a finn evangélikus, ortodox és katolikus egyház képviselőit, akik elhozták a pápának Alexander Stubb finn köztársasági elnök üdvözletét is.

Vigyük el az Úr világosságát a világba!

A küldöttség római látogatása egybeesik a keresztények egységéért folytatott imahéttel, melynek témája Szent Pál efezusiakhoz írt leveléből származik: „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást” (4,4).

Ennek a reménynek szilárd alapja az „egy keresztség a bűnök bocsánatára”, amely minden keresztény testvériség gyökere, ahogy azt a nicea-konstantinápolyi hitvallásban valljuk.

Napjainkban, amikor erős a kísértés, hogy kétségbe essünk, a remény keresztény hírnökeiként az a lényegi küldetésünk, hogy elvigyük az Úr világosságát világunk legsötétebb zugaiba

– emelte ki a pápa.

Noha nemrég véget ért a szentév, ám a keresztény remény nem ismer véget vagy határokat. Ezért Jézus Krisztus kegyelme által bátorítva és megerősítve, aki maga a remény megtestesítője, arra kaptunk hivatást és küldetést, hogy tanúságot tegyünk erről az üdvözítő igazságról építő szavakkal és szeretetteljes tettekkel.

Szent Henrik napjának közös megünneplése erősítse a párbeszédet

Leó pápa nagyra értékeli a remény számos jelét a finnországi keresztények körében. Örömmel hallotta, hogy

Finnországot az „ökumenizmus mintaországaként” jellemezték.

Tudomása van arról, hogy a helsinki püspökök egy háromoldali, ortodox–evangélikus–katolikus nyilatkozatban a „remény, a méltóság és az együttérzés kultúrájának” előmozdítására törekszenek, közösen támogatják az egészségügyben „a palliatív és a terminális ellátás fejlesztését”.

A Szentatya figyelemre méltónak tartja azt is, hogy az Északi Katolikus Püspöki Konferencia tavaly szeptemberben elismerte a finn nemzeti katolikus–evangélikus párbeszéd Növekvő közösség című dokumentumát, és azt „értékes mérföldkőnek” nevezte az ökumenikus úton. Az együttműködésnek ezek a példái, valamint Szent Henrik emléknapja közös megünneplésének ősi hagyománya tovább ösztönözhetik a nemzetközi evangélikus–katolikus párbeszéd hatodik szakaszát, amely a jövő hónapban kezdődik.

Végül Leó pápa gyümölcsöző római látogatást kívánt a küldöttség tagjainak, amihez Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Henrik közbenjárását kérte, majd imáiról biztosította őket.

A találkozó végén a Krisztusban való barátság jeleként kérte, hogy együtt mondják el az Úr imáját angolul.

