Leó pápa a lett nemzeti zarándoklaton: A remény bátorságával és a hit erejével térjetek haza

Az Apostoli Palota magánkönyvtárában fogadta XIV. Leó pápa a lett miniszterelnököt, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával.

A szívélyes hangú megbeszélések során a felek örömmel nyugtázták a Szentszék és a Lett Köztársaság között fennálló jó kapcsolatokat. Kiemelték a keresztény hit és a Katolikus Egyház működésének pozitív hozzájárulását a lett társadalom javához. Áttekintettek továbbá néhány regionális és nemzetközi jellegű kérdést, különös tekintettel a béketörekvésekre, amelyek az ukrajnai háború lezárását célozzák.

A római szentek nyomdokain

XIV. Leó pápa örömmel köszöntötte a lett nemzeti zarándoklat tagjait, akik a szentév alkalmából érkeztek az Örök Városba, száz évvel az első hivatalos római zarándoklatuk után.

Jó látni, hogy életben tartják a zarándoklás hagyományát, és követik elődeik nyomdokait a hitben – mondta a Szentatya. Háláját fejezte ki, amiért eljöttek Rómába, amely mindig is a keresztények otthona volt, hiszen a nagy apostolok, Péter és Pál itt tettek ragyogó tanúságot az evangéliumról, a hit vértanúságát vállalva. Leó pápa azért imádkozik, hogy ihletet merítsenek tőlük és más római szentektől. Ők mindannyian megmutatták, hogy a remény nem csal meg, helyzetük bizonytalansága és az előttük álló kihívások dacára sem.

Bízzunk Istenben

Ferenc pápa 2018-ban kereste föl Lettországot a nemzeti függetlenség századik évfordulóján, és szólt a múltban átélt nehézségeikről is. A régióban zajló jelenlegi konfliktus felidézheti azokat a viharos időket. – mondta Leó pápa. Fontos, hogy valamennyien Istenhez forduljunk, hogy kegyelme megerősítsen minket, amikor hasonló megpróbáltatásokkal nézünk szembe. A remény, amely a szentév központi témája, nem azt jelenti, hogy mindenre választ kapunk, hanem sokkal inkább arra szólít minket, hogy helyezzük újra bizalmunkat Istenbe, és közelebbről kövessük Krisztust.

Isten áldásai a mindennapokban

Az elnöki palotában mondott beszédében Ferenc pápa rámutatott, milyen alapvetően fontos szerepet játszott a keresztény hit Lettország történelmében, idézve Zenta Maurinát, aki azt írta, hogy gyökereik az „égben vannak”.

Leó pápa háláját fejezte ki, hogy az elmúlt években szorosabbá váltak a kapcsolatok Lettország és a Szentszék között. Külön örömére szolgált, hogy a miniszterelnök is eljött Rómába a nemzeti zarándoklattal.

A remény bátorságot önt belénk, és nekünk azt a hit erényével kell párosítanunk, hogy a jelenre figyeljünk, és meglássuk, milyen sokféleképpen áld meg minket Isten itt és most.

Az öröm és a remény forrása

Ebből a szempontból a zarándoklat fontos szerepet játszik hitéletünkben, mert időt és helyet kínál arra, hogy Istennel mélyebben találkozzunk. Eltávolít minket a hétköznapok rutinjától és zajától, megadja a teret és a csöndet ahhoz, hogy világosabban meghalljuk Isten hangját. Leó pápa arra buzdította a lett zarándoklat tagjait, hogy

használják ki ezt a lehetőséget az imádságra, és nyíljanak meg Isten kegyelme előtt, hogy hitük megerősödjön, és megadja nekik azt a békét, amit a világ nem adhat meg.

Szeretett hazájukba visszatérve ne feledjék, hogy nem ér véget a zarándoklat, hanem annak magvai gyökeret kell hogy verjenek mindennapi apostolkodásukban, és gyümölcsöt kell hogy hozzanak életükben. Ezáltal a lett helyi egyház továbbra is az öröm és a remény forrása lesz az ország minden lakója számára – zárta beszédét Leó pápa a lett zarándokokhoz, majd Mária, az Egyház Anyja közbenjárásáért fohászkodva szívből jövő áldását adta rájuk, szeretteikre, különösképpen a betegekre, az idősekre és a gyermekekre, életüket Isten kezébe ajánlotta.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír