Leó pápa meglepetése: Együtt ebédelt a perui püspökökkel Rómában

„A közelség és a közösség gesztusa, amely megerősíti az Egyház lelkipásztori küldetését Peruban” – ezekkel a szavakkal jellemezték azt a „kellemes és váratlan meglepetést”, amely a dél-amerikai ország püspökeit érte január 29-én. XIV. Leó pápa meglátogatta a főpásztorokat egy testvéri ebéden – amint az a Perui Püspöki Konferencia X-profilján olvasható –, amikor Rómában tartózkodtak a január 26. és 31. közötti ad limina látogatás alkalmából.

A találkozón részt vesznek 46 egyházszervezeti egység püspökei abból az országból, ahol Robert Francis Prevost több mint húsz évig volt misszionárius, majd a chiclayói egyházmegye püspöke. A püspököket január 30-án fogadja audiencián a Pápa.

Egyesíteni és adni

„Azért vagyunk itt, hogy Peru békéjéért és jövőjéért imádkozzunk, hogy ez a látogatás mindannyiunkat megerősíthessen és bátorítson minket a hitben, hogy még jobban szolgálhassunk” – jelentette ki Carlos García Camader luríni püspök, a Perui Püspöki Konferencia elnöke. „Imádkozunk, hogy országunk jövőbeli vezetői jó emberek legyenek, akik a nemzetet szolgálják, a közjót keresik, és mindenekelőtt arra törekszenek, hogy egyesítsenek és adjanak, nem pedig arra, hogy elvegyenek vagy megosszanak” – tette hozzá.

Szűz Mária mozaikképe és Limai Szent Róza-képmása

A püspöki konferencia egy Boldogságos Szűz Mária-mozaikot és egy Limai Szent Róza-képet ajándékozott a pápának, amelyeket január 31-én, szombaton fognak megáldani és elhelyezni a Vatikáni Kertekben.

A dél-amerikai ország püspökeinek legutóbbi két ad limina látogatására 2017 májusában (Ferenc pápával) és 2009 májusában (XVI. Benedek pápával) került sor.

