Leó pápa a perui püspökökhöz: Éljetek úgy, mint az apostolok

XIV. Leó pápa január 30-án, pénteken délelőtt 9 órakor fogadta a perui püspököket a Konzisztóriumi-teremben vatikáni ad limina látogatásuk alkalmával. Arra kérte őket, hogy éljenek ad instar Apostolorum – „az apostolok módján”. Zarándoklatukat Szent Toribio de Mogrovejo, a latin-amerikai püspökség védőszentje szentté avatása 300. évfordulójának tágabb kontextusába helyezve a pápa emlékeztette a jelenlévőket, hogy ők „annak az evangéliumi magnak a gyümölcsei, amelyet ez a szent püspök vetett el azokon a területeken”.

A hitelesség a szeretetközösségen múlik

A pápa beszédének középpontjában az egységre és a szeretetközösségre való erőteljes felhívás állt. „Ma az igehirdetésünk hitelessége a pásztorok közötti, valamint az Isten népével való valódi és szívből jövő szeretetközösségen múlik, legyőzve a megosztottságot, a személyes ambíciókat és az elszigeteltség minden formáját” – mutatott rá a pápa. Emlékeztetve az ősegyház példájára és Szent Toribio tanúságtételére, megjegyezte, hogy a hiteles szeretetközösség nem pusztán strukturális, hanem mélyen spirituális, a közös hitben és a küldetésben gyökerezik.

Hűség az evangéliumhoz

A perui egyházat ma érő kihívásokra térve a pápa rámutatott: megújult hűségre van szükség az evangélium iránt, amelyet teljességében kell hirdetni. „Szent Toribio nem a saját szavát hirdette, hanem a befogadott Igét, bízva annak átalakító erejében” – emlékeztetett XIV. Leó, hozzátéve, hogy a mai Egyház „világos, bátor és örömteli igehirdetésre” kapott meghívást, „amely képes párbeszédet folytatni a kultúrával anélkül, hogy elveszítené keresztény identitását”.

Lelkipásztori közelség és missziós lelkület

Leó pápa kiemelte a lelkipásztori közelség fontosságát is, arra buzdítva a püspököket, hogy szolgálatukhoz az apostolok és Szent Pál példáját vegyék alapul, akik az Evangéliumért „mindenkinek mindenné váltak”. „Ad instar Apostolorum, azaz apostoli módon élni azt jelenti, hogy közel kerülünk mindazokhoz, akiket ránk bíztak, érdeklődünk irántuk, osztozunk életükben és útjukban” – mondta a pápa, kiemelve a legtörékenyebbekkel és legsebezhetőbbekkel való törődés fontosságát.

Személyes kötődés Peruhoz

XIV. Leó pápa személyes tapasztalataira hivatkozva felidézte saját perui lelkipásztori életét, és úgy jellemezte az országot, mint amely különleges helyet foglal el a szívében. „Ott osztoztam veletek az örömökben és a nehézségekben, tanultam népetek egyszerű hitéből, és megtapasztaltam egy olyan egyház erejét, amely még a megpróbáltatások közepette is tud reménykedni” – hangsúlyozta Leó pápa.

Áldás az egész nemzet számára

Beszéde végén a pápa Peru püspökeit, papjait, szerzeteseit és minden hívőjét az Irgalmasság Szűzanyja anyai közbenjárására bízta, apostoli áldását adta, kiváltképpen azokra, „akiknek leginkább szükségük van az erőre és a vigasztalásra”.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír