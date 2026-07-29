Leó pápa a portugál fiatalokhoz: Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a békéről és a testvériségről

Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek: az életszentségre kaptatok meghívást – mondta XIV. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videoüzenetében. „Ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól! Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavában gyökerezve, mindennap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is

szemléljétek csodálattal a világot és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe”

– kérte a fiatalokat Leó pápa.

„Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket!” – buzdított Leó pápa videoüzenetében, amelyet a július 24. és 26. között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. „Örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában! És remélem, hogy 2027 augusztusában találkozunk Szöulban” – tette hozzá a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezendő következő ifjúsági világtalálkozóra.

Legyetek szentek és folytassatok párbeszédet Istennel

Leó pápa videoüzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy „haladjanak előre”, kiemelve a rájuk jellemző „nyugtalan szellemet”. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől: „Uram, mit szeretnél, hogy tegyek az Egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre?” Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni – mutatott rá Leó pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni „azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek:

Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot”.

Isten a szívünk legmélyén vár ránk

Leó pápa üdvözölte, hogy azért gyűlnek össze, hogy „életben tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját”, amelyre Lisszabonban került sor. „Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos” – hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben Rómában tartott ifjúsági szentévi találkozóról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal. „A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani” – mutatott rá videoüzenetében.

„Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökkévaló és örökké új szépséget: a mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk.” Krisztus „velünk van, és ő az örömünk oka! Ő az egységünk forrása. »In Illo uno unum« – sokan egy testet alkotunk Krisztusban” – hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pál Rómaiaknak írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. Arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek, és az esemény minden résztvevőjére a „mennyei kegyelmek bőségét” kérte.

Nemzeti ifjúsági nap Lamegóban

A nagyszabású esemény a lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség (DNPJ) és a lamegói egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Rejoice 2026 – Jornada Nacional da Juventude elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as Lisszaboni Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es Szöuli Ifjúsági Világtalálkozó felé vezető úton. A három nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A Szentlelket hívó záró szentmisét a lamegói városi parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az aveirói egyházmegyében rendezik majd meg.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír