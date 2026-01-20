Leó pápa részvéttávirata a spanyolországi vasúti szerencsétlenség érintettjeinek

XIV. Leó pápa – 2026. január 20., kedd | 14:06
Legalább 40 ember vesztette életét és 12 sérült utas állapota kritikus, miután január 18-án, vasárnap este kisiklott egy nagysebességű vonat, és összeütközött egy szemből érkező szerelvénnyel Dél-Spanyolországban, Córdoba tartományban, Adamuz közelében. Leó pápa január 19-én küldött részvéttáviratában kifejezte mélységes együttérzését a tragédia miatt.

A Pietro Parolin államtitkár által aláírt, Luis Javier Argüello García valladolidi érseknek, a Spanyol Püspöki Konferencia elnökének címzett táviratban XIV. Leó pápa kifejezi, mély fájdalommal értesült a córdobai Adamuznál történt vonatszerencsétlenség tragikus híréről, amely számos áldozatot és sérülést okozott. A pápa imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért.

A Szentatya őszinte részvétét fejezi ki az elhunytak családjainak és együttérzését a sérülteknek, mielőbbi felépülést kívánva nekik. Miközben biztatja a mentőcsapatokat, hogy állhatatosan folytassák a segítségnyújtást, a Szentatya a Szűzanya közbenjárására mindannyiuknak vigasztaló apostoli áldását adja, a feltámadt Úrba vetett remény jeléül.

A tragédia miatt háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el Spanyolországban.

