Leó pápa részvéttávirata a spanyolországi vasúti szerencsétlenség érintettjeinek

A Pietro Parolin államtitkár által aláírt, Luis Javier Argüello García valladolidi érseknek, a Spanyol Püspöki Konferencia elnökének címzett táviratban XIV. Leó pápa kifejezi, mély fájdalommal értesült a córdobai Adamuznál történt vonatszerencsétlenség tragikus híréről, amely számos áldozatot és sérülést okozott. A pápa imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért.

A Szentatya őszinte részvétét fejezi ki az elhunytak családjainak és együttérzését a sérülteknek, mielőbbi felépülést kívánva nekik. Miközben biztatja a mentőcsapatokat, hogy állhatatosan folytassák a segítségnyújtást, a Szentatya a Szűzanya közbenjárására mindannyiuknak vigasztaló apostoli áldását adja, a feltámadt Úrba vetett remény jeléül.

A tragédia miatt háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el Spanyolországban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír