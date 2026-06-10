Leó pápával találkozott a PMI közössége és Magyarország szentszéki nagykövetségének munkatársai

A találkozón jelen volt Veres András győri megyéspüspök, a PMI korábbi rektora, Törő András olaszországi főlelkész, az intézet jelenlegi rektora, valamint Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet is.

Az audiencia alkalmával a résztvevők kifejezték szeretetüket és imádságos támogatásukat a Szentatya iránt, valamint megválasztásának első évfordulója alkalmából is jókívánságaikat fejezték ki.

A rövid személyes találkozás nagy örömet jelentett a közösség számára, és megerősítette a magyar egyház és a római magyar intézmények kötődését Péter utódához. A Szentatyával való találkozás maradandó lelki élményt jelentett mindazok számára, akik részt vehettek ezen a különleges alkalmon. A találkozást követően közös fénykép is készült a Szentatyával.

Forrás: PMI

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír