Letették a debrecen-tócóskerti Szentháromság-templom alapkövét

A Szentháromság-templom közel 250 négyzetméter alapterületű, 200 fő befogadására lesz alkalmas, és csaknem 300 millió forint saját forrásból épül fel.

Az alapkőletétel napjára a tócoskerti szervezőlelkészség kijelölte a templom határait és a majdani oltár helyére egy fakeresztet, illetve egy asztalt tettek ki, így szinte már egy „kész” lelki hajlékba érkeztek a hívek.

Hosszú út vezetett az alapkőletételig. 2010. január 6-án alapította meg Kocsis Fülöp érsek-metropolita (akkor a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke) a Debrecen-Tócóskerti Görögkatolikus Szervezőlelkészséget, majd egy hónapra rá Debrecen Város Önkormányzatának köszönhetően használatba kapták a Derék utca és a Holló László sétány által határolt telket lelki hajlék és közösségi ház építésére.

A templom építését már nagyon régóta tervezték, anyagi források hiánya miatt azonban nem tudták elkezdeni a kivitelezést. Az elmúlt években a Hajdúdorogi Főegyházmegye jelentős állami anyagi támogatást kapott, aminek köszönhetően a saját forrásokat ide tudták csoportosítani, így a tócóskerti közösség végre saját templomot kaphat.

2018-ban a főegyházmegye tervpályázatot hirdetett, hogy így válasszák ki a Tócóskertben épülő templom építész-tervezőjét és a templom tervét. Kocsis Fülöp érsek-metropolita május 4-én bejelentette: a tervezői pályázat első díját – 700 ezer forintot és a továbbtervezésre vonatkozó szerződést – Fiers Márton és Lovas Katalin munkája nyerte.

Elkezdődtek a tervezővel a szakmai egyeztetések, s 2019 tavaszára elkészült a templom és a közösségi ház kiviteli terve. Generálkivitelezőként a debreceni székhelyű Társ-95 Kft.-re esett a választás, a céggel 2020. július 1-jén írták alá a vállalkozási szerződést, amely egyelőre csak a templom építéséről szól. A munkaterület átadása július 6-án történt meg.

A szervezőlelkészség Debrecen egyik legnagyobb lakótelepét és a környező kertségeket foglalja magába. Kiss László áldozópap volt az első, aki megkezdte az itteni görögkatolikus hívek közösséggé formálását. Példás kapcsolatot alakított ki a római katolikusokkal, akik befogadták a görögkatolikusokat a Szent Család-templomba – idézte fel a kezdeteket az alapkőletétel alkalmával Terdik János atya, aki tíz éve építi a tócóskerti gyülekezetet.

A hívek jelenleg egy kis pincekápolnában tudnak összegyűlni, de ott Szent Liturgiát nem tudnak végezni. Római katolikus templomokban vendégeskednek, vasárnaponként és ünnepeken ott tartják a szertartásokat.

Bibliakör, Szent Rita-imacsoport, férfiak köre, családcsoportok, párkapcsolati műhely, hittanosok és az elsőáldozásra készülők csoportja is működik a közösségen belül. Különböző programokat is szerveznek, családi napot és nyári gyermektábort. Az évek során a vallásukat gyakorlók száma egyre gyarapodott, és mindinkább sürgetővé vált, hogy saját temploma mellett közösségi háza is legyen majd a tócóskerti görögkatolikusoknak.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita az alapkőletétel ünnepén arról beszélt, hogy nagy munkát vállal magára, aki ma egy lakótelep közepén, toronyházak tövében elhelyezi egy templom alapkövét, mert igaz ugyan, hogy a munka dandárját a kivitelező fogja elvégezni, ám egy templomépítés nemcsak téglából, betonból, gépekkel történik, a lelki hajlék felépítése a hívek lelkében teljesedik ki.

Ennek a közösségnek missziós erejűnek kell lennie, a hírének is messzire kell eljutnia, hogy minél többen tudják meg: érdemes idetartozni, van miért idejönni. A liturgikus élet pedig legyen olyan gyönyörű ebben a közösségben, mint a templom kupolája, amely alá érdemes lesz begyűlni, hogy védje, összefogja mindazokat, akik idetartoznak – hangsúlyozta a főpásztor.

Az alapkő elhelyezése után Puskás István köszöntötte a gyülekezetet. Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy templomok békeidőben és virágzó városokban épülnek, és magukban bízó, hívő emberek építtetik őket.

„Amikor házat építünk a családunknak, amikor a gyermekünknek iskolát építünk vagy éppen amikor templomot építünk, akkor ezt nemcsak saját magunknak tesszük, hanem az eljövendő generációknak is. Debrecen városa nevében azt kívánom, hogy ez a templom legyen a derű, a szeretet, a béke helye, nyújtson menedéket az ide betérőknek” – zárta beszédét Puskás István.

A munka az alapkőletétellel elkezdődött, a Szentháromság-templomot a tervek szerint 2021 decemberében szentelik fel.

