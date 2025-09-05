Lezárult az előzetes vizsgálat – A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye sajtóközleménye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye szeptember 5-én az alábbi sajtóközleményt juttatta el szerkesztőségünknek.

A 2024. október 28-án érkezett bejelentés nyomán Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek egyházi vizsgálatot rendelt el a főegyházmegye egyik klerikusával szemben szexuális visszaélés gyanúja miatt. A megyéspüspök ennek idejére nevezett klerikust eltiltotta minden nyilvános papi szolgálattól.

Az eljárásban minden érintett meghallgatásra került. A vizsgálat eredményét a megyéspüspök továbbította az ügyben illetékes szentszéki hivatalnak. Az előzetes vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a bejelentésben szereplő cselekmény nyomán büntetőeljárás lefolytatása nem lehetséges. Az érintetteket – függetlenül a vizsgálat eredményétől – támogatásáról biztosította a főegyházmegye. A nevezett klerikusra kiszabott átmeneti óvintézkedés a vizsgálat végével megszűnt.

A Hittani Dikasztérium döntéséről minden érintett teljes körű és azonnali tájékoztatásban részesült.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye továbbra is elkötelezett annak érdekében, hogy minden hozzá érkező bejelentés alaposan és jogszerűen kivizsgálásra kerüljön.

Kalocsa, 2025. szeptember 4.

