Libanonban három hónappal a bejrúti robbanás után mély válság uralkodik

A robbanás okozta sokk óta száz nap telt el, az ország mély válságba süllyedt. Mint amikor az ember felébred, és azt látja, hogy minden elveszett – írta le a helyzetet Abboud, hozzátéve, hogy nem csak Bejrútban kritikus a helyzet, hanem az egész országban.

A robbanásnak 204 halálos áldozata és több mint 6500 sérültje volt, több mint 300 ezer ember veszítette el otthonát, és mivel több mint egy éve nincs stabil kormány, az újjáépítés is nehézkes. A koronavírus-járvány pedig a gazdasági válság elmélyülését okozta, összeomlott az egészségügy, a kórházak tele vannak.

A Caritas Lebanon és más civil szervezetek segítenek az újjáépítésben, de még több ezer ház vár arra, hogy rendbe tegyék. A szükséget szenvedő családoknak élelmiszert, gyógyszert osztanak. Abboud kiemelte, hogy a külföldön élő libanoniak nagy anyagi segítséget jelentenek, támogatják a szegényeket, erős bennük a keresztény szolidaritás. Ugyanakkor ez a segítség nem elég, különösen a tél közeledtével meg kell sokszorozni a rászorulókért tett erőfeszítéseket. Ezért felhívást intéz az egész világhoz, mert szükség van orvosságokra, élelemre, a házak felújítására.

A bejrúti maronita érsekség által elszenvedett kár több tízmillió dollárt tesz ki. Három, a polgárháború idején megsérült, majd az azt követő években restaurált templomot kell újjáépíteni: a Szent György-katedrálist a városközpontban, a Szent Illés-templomot Kantariban és a Szent Maron-templomot Saifiban, ahol minden év február 9-én megünneplik a maronita egyház védőszentjét. A robbanás epicentrumától nem messze fekvő Páduai Szent Antal-templom is súlyos károkat szenvedett, egy másik zónában pedig a Szent Mihály-templom szorul rekonstrukcióra.

Az érsekség elsőként a plébániák híveinek és a városlakóknak segít. Sok gyermek van, aki elvesztette otthonát és iskolába sem tud járni. Sokan közülük a katasztrófa óta nem beszélnek. Az édesanyák is súlyos pszichés problémáktól, álmatlan éjszakáktól szenvednek, mások pedig még ma is a robbanásról álmodnak. A Caritas Lebanon ezért nagyon fontosnak tartja a pszichológiai segítségnyújtást is.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: AsiaNews

Magyar Kurír