Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Madridban

Tóth Tamás az Európai Püspöki Konferenciák (CCEE) titkárainak találkozóján vesz részt Madridban június 16. és 19. között, ez adott lehetőséget erre a szentmisére.

A homília témája a mustármagról szóló példabeszéd volt. A mustármag lelkiségére az anyaországtól messze különösen is szükség van annak érdekében, hogy hitünket és kultúránkat meg tudjuk őrizni és tovább tudjuk adni, személyesen is építkezve és építve a közösséget is magunk körül.

Akarva sem lehetett volna megfelelőbb témát választani a madridi Németek Szent Antal-templomában (iglesia de San Antonio de los Alemanes) összegyűltek számára.

A Szent Antal-templom a 17. század elején épült a madridi portugál közösség részére, kiegészítve az 1606-ban megépített kórházat. 1702 óta a Madridi Menedék és Könyörületesség Királyi Testvérsége (Real Hermandad del Refugio y de Piedad de Madrid), gondozza, akik mindennap 250 éhezőnek adnak enni, évente 80 gyermek oktatásához járulnak hozzá, a templomot pedig kulturális, turisztikai és természetesen lelkiségi programokkal töltik meg.

A Szent Antal-templom belsejét több barokk festő műve díszíti, köztük Luca Giordano freskói.

A bejárat mindkét oldalán magyar szent fogadja az imádkozni érkezőket: Szent István király és Szent Imre herceg.

A kántori szolgálatnak köszönhetően a szentmise végén felcsendült a magyar Himnusz is. A helyi közösség virágcsokorral tisztelgett Szent István előtt, amelyet Tóth Tamás helyezett el első királyunk festményénél.

A szentmisén egybegyűltek között voltak a helyi magyar közösség tagjai, akik a Kárpát-medence különböző részeiről származnak, történelmi családok (Széchenyi és Kossuth) leszármazottai, valamint olyan spanyol nemes is, akinek egyik felmenője Buda várának 1686-os visszafoglalásakor halt hősi halált.

A szertartáson több kisgyermekes család is jelen volt, ami hangsúlyosan megmutatta: valóban igény van arra, hogy Spanyolországban is magyar nyelven élhessék meg hitüket, lelkiségüket. Ha Isten is úgy akarja, a most elültetett mustármagok hamarosan szárba szöknek, és rendszeressé válnak a magyar nyelvű misék Spanyolországban.

Szerző: Gyuricza Kata Sára, a World Religious and Spiritual Tourism Destinations Network magyar koordinátora és Tóth Tamás, az MKPK titkára

Fotó: Tóth Tamás

Magyar Kurír

(asz)