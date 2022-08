Magyar szentekről, boldogokról és tiszteletreméltókról nyílt kiállítás Székesfehérváron

A Kállai Nagy Kriszta grafikus kiadványokba készített illusztrációiból nyílt kiállításon Spányi Antal megyéspüspök mondott köszöntőt, majd Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója nyitotta meg a szabadtéri tárlatot.

Az Örvendj, magyar hon, jó anya című énekkel köszöntötte a megnyitó résztvevőit a Zsikó Zsuzsanna, Cserta Balázs és Varró János alkotta zenekar, majd Spányi Antal püspök arról beszélt, hogy az ember sorsa, amit Isten kijelölt számára az, hogy kiteljesítse önmagát és sorsát.

„Ne féljetek szentté válni!” – fogalmazott. – A kiteljesedett ember, aki megvalósítja Isten róla alkotott tervét, szent ember. A Szent István-i templom fölött a kiállításon bemutatott szentek alakjai átölelik az egész történelmünket. A sor Szent Istvánnal kezdődik és Kaszap Istvánnal fejeződik be. Ők mindketten Székesfehérvárhoz kötődnek; de a többi szentünkről is biztosan tudhatjuk, hogy eljöttek Szent Istvánhoz, itt jártak Székesfehérváron és megfordultak a szent király városában. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a kiállítás eljutott Fehérvárra azokban a napokban, amikor a megújult székesegyház kapuinak megnyitását ünnepeljük, amikor emlékezünk Szent István király felajánlására. Teljesítse be küldetését a kiállítás, mely mellett oly sokan el fognak haladni, és érintse meg az emberek szívét és lelkét. Néhány percet szánjunk arra, hogy megnézzük a kiállítást, mely felemeli lelkünket! – biztatott Spányi Antal megyéspüspök.

A tárlatot ezt követően Smohay András, az Egyházmegyei Múzeum igazgatója nyitotta meg. Mint mondta, méltó és igazságos, hogy azon a helyen, ahol az első magyarországi szentté avatás volt, Szent István és Szent Imre sírjánál, egy magyar szenteket bemutató kiállítás nyíljon meg. Kiemelte, hogy Kállai Nagy Kriszta grafikus nagyon jól, karakteresen ábrázolja a szenteket, közel hozva így alakjukat az emberekhez. „Nagyon sok jó ember él közöttünk, és a szentek is jó emberek, de talán valamivel többek. Azzal, hogy ők nem magukat élték, hanem Krisztust, és ez az, ami szentté teszi őket.” Smohay András köszönetet mondott Róth Péter alpolgármesternek, az Ars Sacra Alapítványnak, valamint Igaz Krisztinának, a Székesfehérvári Közösségi Központ szakmai vezetőjének.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye/Székesfehérvár.hu

