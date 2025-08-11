Mai evangélium – 2025. augusztus 11.

Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak:

„Az Emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad.”

Erre a tanítványok igen elszomorodtak.

Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak, és megkérdezték: „A ti Mesteretek nem fizet templomadót?” – „De igen” – felelte. Amikor belépett a házba, Jézus megelőzte őt kérdésével: „Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől?” „Az idegenektől” – felelte Péter. Erre Jézus így szólt: „A fiak tehát mentesek. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyik ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját: találsz benne egy pénzdarabot. Vedd ki és add oda nekik értem és érted!”

Fotó: Horogszegi-Lenhardt Erika

Magyar Kurír