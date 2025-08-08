Mai evangélium – 2025. augusztus 8.

Napi Evangélium – 2025. augusztus 8., péntek | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 16,24–28

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem elveszíti életét, megtalálja azt.

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?

Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.

Bizony, mondom nektek: Az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

