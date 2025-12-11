Mai evangélium – 2025. december 11.

Napi Evangélium – 2025. december 11., csütörtök | 0:01
1

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 11,11–15

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról:

„Bizony mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#Mai evangélium

