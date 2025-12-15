Mai evangélium – 2025. december 15.

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?”

Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?”

Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt feleli: »Hát akkor miért nem hittetek neki?« Ha pedig azt mondjuk: »Az emberektől, akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki prófétának tartja.”



Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”



„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így” – felelte Jézus.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír