Mai evangélium – 2025. december 15.

Napi Evangélium – 2025. december 15., hétfő | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 21,23–27

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?”

Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?”

Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt feleli: »Hát akkor miért nem hittetek neki?« Ha pedig azt mondjuk: »Az emberektől, akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki prófétának tartja.”

Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”

„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így” – felelte Jézus.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

