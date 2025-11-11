Mai evangélium – 2025. november 11.

Napi Evangélium – 2025. november 11., kedd | 0:01
1

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Lk 17,7–10

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént, és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#Mai evangélium

