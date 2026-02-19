Mai evangélium – 2026. február 19.

Napi Evangélium – 2026. február 19., csütörtök | 0:01
1

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Lk 9,22–25

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:

„Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.”

Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.

Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#Mai evangélium

