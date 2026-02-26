Mai evangélium – 2026. február 26.

Napi Evangélium – 2026. február 26., csütörtök | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 7,7–12

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak.

Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle. Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt.

Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása.”

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

