Mai evangélium – 2026. február 8., évközi 5. vasárnap

Napi Evangélium – 2026. február 8., vasárnap | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 5,13–16

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”

Fotó: Nádudvari Dorottya

