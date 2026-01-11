Mai evangélium – 2026. január 11., Urunk megkeresztelkedése

Napi Evangélium – 2026. január 11., vasárnap | 0:01
1

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 3,13–17

Abban az időben:

Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: „Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?” Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre, János engedett neki.

Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#Mai evangélium

