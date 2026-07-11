Mai evangélium – 2026. július 11., Nursiai Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Napi Evangélium – 2026. július 11., szombat | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 19,27–29

Egy alkalommal Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

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