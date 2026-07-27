Mai evangélium – 2026. július 27.

Napi Evangélium – 2026. július 27., hétfő | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 13,31–35

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek:

A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak.”

Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát.”

Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta: „Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta.”

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

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