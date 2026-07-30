Mai evangélium – 2026. július 30.

Napi Evangélium – 2026. július 30., csütörtök | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 13,47–53

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

„A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?”

„Igen!” – felelték.

Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.”

Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.

Fotó: Merényi Zita 

Magyar Kurír

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