Mai evangélium – 2026. július 31.

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.

Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”

Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír