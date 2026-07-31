Mai evangélium – 2026. július 31.

Napi Evangélium – 2026. július 31., péntek | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 13,54–58

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.

Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”

Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

Fotó: Merényi Zita 

Magyar Kurír

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