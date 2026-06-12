Mai evangélium – 2026. június 12., Jézus Szent Szíve

Napi Evangélium – 2026. június 12., péntek | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 11,25–30

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:

Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

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