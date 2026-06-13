Mai evangélium – 2026. június 13.

Napi Evangélium – 2026. június 13., szombat | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 5,33–37

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

„Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek: »Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!« Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a Földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek »igen, igen, nem, nem«; ami ettől eltér, az a gonosztól van.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

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