Mai evangélium – 2026. június 15.

Napi Evangélium – 2026. június 15., hétfő | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 5,38–42

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:

Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Szemet szemért, fogat fogért.” Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

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