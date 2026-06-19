Mai evangélium – 2026. június 19.

Napi Evangélium – 2026. június 19., péntek | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 6,19–23

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is.

A test világossága: a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#Mai evangélium

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