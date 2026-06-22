Mai evangélium – 2026. június 22.

Napi Evangélium – 2026. június 22., hétfő | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 7,1–5

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: „Hadd vegyem ki szemedből a szálkát!”, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

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