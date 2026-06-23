Mai evangélium – 2026. június 23.

Napi Evangélium – 2026. június 23., kedd | 0:01
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Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 7,6.12–14

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is.

Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása.

A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

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