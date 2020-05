Május 18-tól újra mutatnak be nyilvános szentmisét az olaszországi templomokban

A közösen elfogadott dokumentum alapján kötelező lesz maszkot viselni és csak meghatározott számú hívő léphet be a templomokba. Minden esetben a plébános határozza meg, hogy a kötelező távolság megtartásával a templom befogadóképessége alapján hányan vehetnek részt egyszerre a szentmisén. A bejáratnál a plébánia dolgozói és önkéntesek felügyelik majd, hogy csak a megengedett számú hívő lépjen be, és ne legyen torlódás. Ha lehetséges, külön bejáratot és kijáratot kell biztosítani, és a kapukat nyitva kell hagyni, hogy a hívek ne érjenek a kilincshez. A belépéskor másfél méteres távolságot kell tartani, a szertartás alatt egy méternyit. A bejáratnál ki kell írni az egészségügyi előírásokat, és azt is, hogy az adott templomba hány ember léphet be egyszerre.

Nem mehetnek be a szentmisékre azok, akiknek influenzára jellemző, légúti tüneteik vannak, illetve testhőmérsékletük meghaladja a 37,5 Celsius-fokot, és azok sem, akik kapcsolatba kerültek koronavírussal fertőzött személlyel.

A szentmisét bemutató papnak, a szolgálatot tevő diakónusnak vagy az Eucharisztia rendkívüli kiszolgáltatójának fertőtlenítenie kell a kezét, kesztyűt és szájmaszkot kell felvennie a szentáldozás kiszolgáltatásakor, és ügyelnie kell arra, hogy ne érjen a hívek kezéhez.

A megállapodás előírja azt is, hogy a koncelebráló papok és a szentmisén szolgálók a lehető legkevesebben legyenek. A szertartások végén fertőtleníteni kell a liturgikus teret, a sekrestyét és minden tárgyat, amit használtak. Orgonista lehet a szentmisén, de kórus nem. Perselyezni nem lehet a szertartások során, hanem a bejáratnál vagy másutt elhelyezett tartókat igénybe véve adományozhatnak a hívek.

A szenteltvíztartók üresen maradnak és a békeköszöntés is elmarad. A dokumentum azt is megfogalmazza, hogy lehetőség szerint segítsék a fogyatékkal élők bejutását, megfelelő helyet biztosítva számukra.

Mindezek az előírások érvényesek lesznek más szertartásokra is, amelyet szentmisén kívül vagy szentmisében mutatnak be: keresztelőkre, házasságkötésekre, betegek szentségének kiszolgáltatására és temetésekre. A bérmálásokat elhalasztják. A gyónást tágas és levegős helyen kell végezni, egyszerre tartva be a távolságra vonatkozó előírásokat és a bűnbocsánat szentségére vonatkozó titoktartást.

„A dokumentum egy komoly együttműködés gyümölcse a kormány, a tudományos-technikai bizottság és a CEI között, mindenki felelősséggel járult hozzá a megszületéséhez” – nyilatkozta Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, aki egyben megerősítette, hogy az Egyház minden tőle telhetőt megtesz a válság leküzdéséért. Conte miniszterelnök megköszönte azt az erkölcsi és anyagi támogatást, amit az Egyház nyújt az országnak ebben a nehéz időszakban. Lamorgese belügyminiszter elmondta, hogy a többi felekezettel is hasonló megállapodást írtak alá.

