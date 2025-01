Már több mint félmillió hívő lépte át a Szent Péter-bazilika szent kapuját

Több száz csoport már megtette a zarándoklatot: a megújult Piazza Piáról indulva, a menet élén a jubileumi kereszttel, imádkozva ment végig a Via della Conciliazionén, egészen a bazilikáig.

„Nagyon jelentős kezdet – nyilatkozta Rino Fisichella érsek, az Evangelizáció Dikasztériumának proprefektusa, akire a szentév szervezését bízták –, nagyszámú embert mozgat meg. A Via della Conciliazionét benépesítő csoportok fontos tanúságtételt tesznek, és ez annak is a jele, hogy a zarándokok biztonságban, védve érzik magukat Róma városában és a négy pápai bazilika környékén.” A Szentszék és a dikasztérium ugyanis szorosan együttműködik az olasz és vatikáni biztonsági erőkkel, valamint a római prefektúrával.

Az első napok adatait látva a zarándokok számának folyamatos növekedése várható. „Természetesen ebben az első két hétben nehézségek is adódtak a rengeteg ember fogadása körül, ezeket a nehézségeket idővel tanulmányozni kell – tette hozzá Fisichella érsek –, de a dikasztérium fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a zarándokokat olyan fogadtatásban és élményben részesítsék, amely megfelel az elvárásaiknak.”

Világszerte javában zajlanak az előkészületek, hogy a hívek az elkövetkező hónapokban Rómába utazzanak; sok gyermek, fiatal, felnőtt és idős ember már be is lépett a jubileum légkörébe, amikor december 29-én az egyházmegyékben ünnepélyesen megnyitották a szentévet. Január 5-től a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapujának megnyitásával a hívek mind a négy római pápai bazilika szent kapuját átléphetik: a Szent Pál-bazilikán kívül tehát a vatikáni Szent Péter-, a Lateráni Keresztelő Szent János- és a Santa Maria Maggiore-bazilika kapuját is.

A szent kapukhoz való zarándoklathoz – tekintettel arra, hogy hosszú sorokban várakoznak a hívek – előzetesen időpontot kell foglalni a szentév honlapján, a iubilaeum2025.va oldalon. A szentévben való részvétel iránti vágy megnyilvánult abban is, hogy emberek ezrei töltötték meg a szent kapuk ünnepélyes megnyitása alkalmából a négy pápai bazilikát, és az előttük elhelyezkedő tereket is.

A szentév első nagy eseménye a kommunikáció területén dolgozók jubileuma lesz január 24. és 26. között. Erre az alkalomra a világ minden tájáról több ezer újságírót, szakembert és a kommunikáció világában dolgozót várnak Rómába.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

(tzs)