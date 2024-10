Másodszor hívták lelki hétvégére a Váci Egyházmegyében szolgáló diakónusok feleségeit

Az első három szó a háláé. Hála Istennek, hogy Mátraverebély-Szentkúton a Szűzanya palástja alá gyűjtött 16 váci egyházmegyés diakónusfeleséget egy „lelki wellness” hétvégére. Hála Marton Zsolt püspök atyának, aki már második évben gondol erre, és meghívta, vendégül látta diakónusainak feleségeit. Hála Laczkó Mihály atyának, a diakónusok egyházmegyei felelősének és Tóth András atya egyházmegyei spirituálisnak, akik fogadták az asszonyokat és színes lelki tartalommal töltötték meg az ajándék másfél napot.

A péntek esti megérkezés után színes képek segítségével mondtuk el egymásnak, a „hogy vagy?” körben az éppen aktuális lelki és testi állapotunkat, illetve azt, hogy mit és hogyan hagytunk otthon, ennek nehézségeit és örömeit.

Körünkben volt Páll Melinda, a Váci Egyházmegye CsaládKözpontjának vezetője is.

Ezután játék következett. Templomaink tele vannak szimbólumokkal, üzenetet közvetítő tárgyakkal. Ezek közül választottuk ki azt, amelyik diakónusfeleségi szolgálatunkat legjobban kifejezi. Volt több pad, templomajtó, nagyharang és kolomp, sekrestye, ambó, Szűz Mária-szobor, Jézus Szíve-kép, Cirenei Simon keresztúti állomás, szőnyeg a padok között és persze hozzá a gondolat, hogy miért és hogyan vagyunk férjeink mellett a szolgálatban.

Az este éjszakába nyúlt. Jólesett találkozni, beszélgetni, a hozott finomságokat kóstolgatni, vagy éppen fáradtan megpihenni a kényelmes zarándokszálláson.

A szombati nap szintén szerepjátékkal kezdődött. Misi atya 16 féle szerepet fogalmazott meg szellemesen, akik egy diakónus körül állnak. Ezek közül választott ki-ki egyet: maga a diakónus, a felesége, gyerekei, kamasz és kisebbek, plébános, hitoktató nyugdíj előtt, fáradtan, sekrestyés, képviselőtestület elnöke, püspök, a diakónus barátja, jó indulatú hívő, mindent kifogásoló hívő... Ezekből a szerepekből állítottunk össze egy performance-t, amelyet azután az atyáknak és Páll Melindának adtunk elő.

Az ötletek kavalkádját Molnárné Jávori Orsi rendezte egybe. Könnyesre kacagtuk magunkat már az előkészület alatt is, majd az előadáson a nézőinkkel együtt. Azt gondolom, hogy a közös nevetésnél erősebb közösségformálás nincs is. Persze a könnyek ilyenfajta adománya is ajándék, kegyelem. Nagyon összehozta a csapatot.

Páll Melinda ezek után egy „időtortát” készíttetett velünk, amelyre egy hét, 168 óra tevékenységeit rajzoltuk be, beosztva a kört – mint egy óra perceit. Érdekes volt ilyen módon tudatosítani, mivel mennyi időt töltünk a valóságban, ezt összehasonlítva a vágyainkkal, vagy azzal, amin jó lenne változtatni. Azzal álltunk fel, hogy ezt a férjeinkkel is meg kellene csináltatni.

Az összegzés, végszó után finom ebédnél köszöntöttük Misi atyát Szent Mihály előnapján. András atyának még várnia kell Szent Andrásig, de neki is hála, hála és hála.

Isten pedagógiája vezet azon az úton, ahol ismeret és szeretet kézenfogva járnak. Az Ószövetségben a megismerni szó egyben megszeretni jelentést is hordoz. Az örök élet ígérete pedig abban áll, hogy megismerjük Istent. Megtapasztalhattuk ennek a bibliai igazságnak valóságát. Az eddigi két „lelki wellness” hétvégén a játékok és beszélgetések segítségével egyre jobban megismertük és megszerettük egymást. Minden erőltetés nélkül, mintegy magától teljesítve Jézus kérését, parancsát: arról ismerjék meg, hogy keresztények vagytok, hogy szeretitek egymást.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír