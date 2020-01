Még a pápa is elveszíti a türelmét – Ferenc pápa bocsánatot kért amiért rácsapott egy nő kezére

Ferenc pápa az Angelus elmondása előtt elmondott beszédében a következőket mondta: „Az ő üdvözítő műve nem varázscsapásra megy végbe, hanem „türelmes” üdvözítés, vagyis magában foglalja a szeretet türelmét, amely magára veszi a bűnt, és elveszi annak hatalmát. A szeretet türelme: a szeretet türelmessé tesz bennünket. Sokszor elveszítjük türelmünket; én is, és elnézést kérek, amiért tegnap rossz példát mutattam”.



Szilveszter estéjén Ferenc pápa miután hálaadó szertartást vezetett a Szent Péter-bazilikában, a hagyományoknak megfelelően köszöntötte a Vatikánba érkező zarándokokat a Szent Péter téren. A Guardian által közreadott felvétel szerint Ferenc pápa átsétált a téren, átnyúlt a tömeget tőle elválasztó kordonon és megsimogatta néhány gyerek kezét. Ezután elfordult a hívektől, hogy folytassa az útját, de ekkor egy nő annyira megijedt, hogy a Szentatya nem fordul hozzá, hogy megragadta a kezét és magához rántotta.



A pápa sikertelenül próbált meg kiszabadulni a szorításból, ezért rácsapott a nő kezére, majd a testőre is közbelépett.



A Szentatya január elsején délelőtt a Szentatya a Szent Péter-bazilikában mutatott be szentmisét, homíliájában a nőknek az emberiség történelmében és a mindennapi életben betöltött nélkülözhetetlen szerepét hangsúlyozta. Ferenc pápa beszédében határozottan rámutatott: „A nőkkel szembeni minden erőszak Isten megszentségtelenítése, aki asszonytól született. Az üdvösség egy nő testéből érkezett az emberiség számára: emberségünk szintjét azon mérhetjük le, ahogyan egy nő testével bánunk”.

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

(ki)