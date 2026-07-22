Megáldották egy új lengyel kápolna alapkövét Betlehemben, a Pásztorok Mezején

Beszédében Ielpo hangsúlyozta a Varsó és a Szentföld közötti erős köteléket, valamint annak mély jelentőségét, hogy ezt a kápolnát Krisztus nevelőapjának ajánlják. Szent József a maga csendes jelenlétével – amely mind a négy evangéliumi elbeszélésben ott van – „a Szent Család őrzőjévé, a csend és a meghallgatás emberévé” vált, aki képes volt Isten tervét „alázattal és bátorsággal” befogadni. Egy ember, aki elfogadta azt, amit Isten elhatározott felőle, és ezt nem szavakkal, hanem egész létezésével tanúsította.

Éppen a csend szentjének példája nyomán válik így a kápolna a katolikus hit kézzelfogható szimbólumává és tárgyiasult tanúságtételévé. Az alapkő letételével – benne az időkapszulával, amely az alapító okiratot és a jelenlévők aláírásait őrzi – a Szentföld az imádság és a befogadás új helyével gazdagodik. Egy kápolnával a helyi közösség és a zarándokok számára, akik – reményeink szerint – hamarosan ismét visszatérnek majd, hogy ellátogassanak az evangélium helyszíneire.

Bíznak abban a békében, „amelyre ma a világnak és ennek a Földnek oly égető szüksége van” – emlékeztetett Ielpo –, és amelyhez „alázatra és bátorságra” van szükség. Két olyan tulajdonság ez, amely Szent József életét jellemezte, akinek közbenjárásába ajánlotta a kusztos az új építményt, megerősítve a lengyel egyház és Jézus Krisztus életének helyszínei közötti egységet.

Szöveg: Lorenzo Vita

Forrás és fotó: Szentföldi Kusztódia

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír