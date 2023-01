Megáldották a verőcei Migazzi Kristóf Idősek Otthonát

A rendezvényt Pálfay Gellért, a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta: „Amikor átvettük az intézményt, sok alapcélt fogalmaztunk meg. Az első és talán a legfontosabb az, hogy a ház lelki hátterét fenntartsuk és megújítsuk, mert ez feltétele annak, hogy az itt élő idősek elfogadják az élethelyzetüket és megtapasztalják a szeretetet, Isten szeretetét. A másik célunk az, hogy a házban folyó munkával egyre jobb életminőséget biztosítsunk, hogy megjelenjen az otthonban a cselekvő szereteten alapuló gondoskodás. A harmadik fontos célkitűzésünk pedig a fizikai környezet megújítása, építése.”

A szertartás során Jézus templomi bemutatásának története hangzott el, melyben két idős ember, Simeon és Anna próféták fontos szerepet töltenek be. Nagy kort megértek már, mégis vártak valakire életük végén; vártak a Messiásra mondta Marton Zsolt püspök. – Amikor meglátták a csöppnyi kis gyermeket, Jézust, akiben felismerték a Megváltót, úgy érezték, hogy beteljesült az életük. „Ha valaki a Jóistenre meri bízni magát, akkor mindig fiatal marad a szívében, éppúgy, mint Simeon és Anna, akik gyermeki ujjongással fogadták a kis Jézust a templomban” – fogalmazott a főpásztor, aki az idősek hivatásáról is beszélt. „Ferenc pápa mondta, hogy

a nagyszülőknek az a hivatásuk, hogy imádkozzanak a fiatalabbakért, és átadják azt a bölcsességet, tapasztalatot, kisimult derűt, ami az övék.”

A váci megyéspüspök a szertartás végén személyesen is köszöntötte az otthon néhány lakóját, majd megáldotta az intézményt, annak lakóit és dolgozóit.

A szertartáson közreműködött Faragó Laura Magyar Örökség és Kossuth-díjas énekművész, népdalénekes.

A Migazzi Kristóf Idősek Otthona három épületegységből áll, a kastélyépület 1768-ban épült nyaralónak. „A váci püspökök lelkének a hely szépsége által való megpihenése, valamint testük ércegészséggel való felüdítése végett, az épületet alapította és saját családja nevéről Migazzi kastélynak nevezte el Kristóf kardinális, bécsi érsek az Úr 1768. évében” – olvasható a felirat az épület főbejáratának kapuján. Bővítésére a 20. században került sor. Az intézmény 63 éve működik szociális otthonként, két éve a Váci Egyházmegye fenntartásában.

A Szamaritánus Szolgálat irányítása alatt az idősek otthona jelentős szakmai megújuláson is átment az állandó szakmai stáb kialakításával, a szakmai program megújításával. Az otthonban összesen 95 fő részére tudnak egészségügyi szakápolási és idősotthoni (szociális) ellátást biztosítani, köztük demens betegek számára is. A Váci Egyházmegye gondozásra szoruló idős papjai is itt kapnak elhelyezést, akiket Marton Zsolt püspök rendszeresen látogat, és akiknek 2022 karácsonyán a kispapok külön műsorral kedveskedtek. Az otthon Magyarország egyik legszebb történelmi nevezetességére, Visegrád várára és az alatta elterülő gyönyörű Dunakanyarra tekint. Az otthon parkja lehetőséget biztosít sétára, csendben való elmélkedésre vagy családtagokkal való időtöltésre. Az intézmény kápolnájában mindennap szentmisén vehetnek részt a ház lakói és munkatársai, akik örömmel várják az önkéntes jelentkezőket az idősotthonban való szolgálatra.

Gróf Migazzi Kristóf Antal (1714–1803) bécsi érsek, bíboros, váci püspök. 1756-ban nevezték ki először Vác megyéspüspökének. A Vácra betelepülőknek olyan kedvező feltételeket biztosított, hogy 4800 lakója 9060-ra gyarapodott. Szívén viselte a közoktatás ügyét is. Városépítésének olyan híre volt, hogy 1764-ben Mária Terézia is ellátogatott Vácra. Többek között a püspöki templom, a papnevelő intézet, az árvaház örökítette meg a püspök nevét, ezért Migazzit Vác újjáalkotójának nevezték el.

