Megjelent az Új Ember 2027-es Kalendáriuma

A hónapnyitó elmélkedéseket Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetője jegyzi. Evangéliummagyarázatain érdemes el-elgondolkodni.

A számtalan újdonsült írás közül az alábbiakban szeretnénk kiemelni néhányat – kedvcsinálónak.

Rögtön az első a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete és a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós-plébánia kezdeményezését, az úgynevezett lelki utat mutatja be, mely „benső zarándoklattá formálja az adventi és a nagyböjti készületet”. A kezdeményezés célja nem más, mint hogy „a felszínes ünnepi készülődés helyett ilyenkor valóban találkozhassunk Istennel, önmagunkkal és egymással”.

Gloviczki Zoltánt, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorát a Ratio Educationisról kérdeztük.

Bősze Ádám zenetörténész Beethoven, Madaras Gergely karmester Dohnányi Ernő művészetének titkairól mesél.

Soós Viktor Attila történész Prohászka Ottokár püspök életútját mutatja be az olvasóknak.

Ezer éve hunyt el Szent Romuáld, a kamalduli rend alapítója. Róla is megemlékezünk.

Emelett Maria Callas vagy éppen Charlie Chaplin kalandos és drámai életútját is górcső alá vesszük.

A képzőművészet és az irodalom sem maradt ki a Kalendáriumból. Kós Károly építészről, Zichy Mihály és Rippl-Rónai József festőművészekről, valamint Ady Endre költőről és Sánta Ferenc íróról is olvashatnak az érdeklődők.

Egy másik írásban a keresztény kultúra egyik lenyűgöző hagyománya, Krisztus szenvedéstörténetének dramatikus megjelenítése, a passiójáték kerül elő. Az akár énekelt, akár prózai műfaj születéséhez egy különös, évszázadokon átívelő folyamatra volt szükség – arra, hogy a „szent” lassan és fokozatosan kilépjen a templom kőfalai közül, és megtalálja helyét a „profán” világban is: a szabad ég alatt, a templom előtti téren, a piactéren, a városi kálvária tövében, iskolák színpadán – a mindenkori közönség előtt.

Kalendáriumunk közepén receptekkel – 12 főétel és 12 krémes elkészítését ismertetjük – találkozhatnak az olvasóink. A hónapzáró írásokban Lovas Katalin különféle fűszernövényt mutat be nekünk.

Az Új Ember 2027-es Kalendáriuma megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Baranyai Béla

Magyar Kurír