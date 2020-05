Megjelent az Új Ember 2020. május 24-i száma

Ferenc pápa a hónap elején közzétette májusi imaszándékát, amelyben mindenkit arra kér, hogy ebben a hónapban a diakónusokért imádkozzunk. Ennek kapcsán Udvardy György veszprémi érsekkel, a Pécsi Egyházmegye apostoli kormányzóval beszélgettünk az állandó diakónusok szolgálatáról.

Az európai országok közül talán Olaszországot sújtotta leginkább a koronavírus-járvány. Gedő Ágnest, a Vatikáni Rádió magyar adásának szerkesztőjét, két gyermek édesanyját már a kijárási tilalom kezdetén is kérdeztük a kialakult helyzetről. Most arról számol be olvasóinknak, hogy miként indul újra az élet Olaszországban.

Örömmel adunk hírt arról, hogy megnyitott az Új Ember könyvesbolt. A szokott helyen és nyitvatartási időben várjuk a vásárlókat.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2019. november 13-án Megújulás a szeretetben címmel körlevelet adott ki, melyben korunk társadalmi problémáit tekintette át. A körlevél témáiról Morva Emíliával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetőjével beszélgettünk.

A járvány kezdetén Nigériában rekedt Fodor Réka (Afréka) missziójáról naprakész információkkal szolgálunk lapunk 11. oldalán.

Még nem múlt el a fertőzésveszély, és az elmúlt időszak számos világnézeti, hitbeli tanulsággal is szolgál mindannyiunk számára. Erről beszélgettünk Deák Viktória Hedviggel, a magyarországi domonkos nővérek általános főnöknőjével.

*

Mértékadó kulturális mellékletünkben interjút olvashatnak Gutowski Robert építésszel. Szent II. János Pál nevére dedikált, tavaly felszentelt pátyi temploma igazi különlegeség, mély művészi mondanivalóval. A lengyel származású építész a száz évvel ezelőtt született nagy pápáról is megemlékezett a beszélgetés során. Legutóbbi befejezett munkája az alsószentiváni Mária-kegyhely volt. Munkatársaival Székesfehérváron az egyházmegyei múzeum fogadótereit újítják meg éppen. Illetve művészeti raktárt és látogatóközpontot is építenek, majd elkezdik az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium iskolabővítését. Az interjúból kiderül, hogy az építész számos nemzetközi megbízást is vállal.

Paksa Balázs CD-ajánlójában bemutatja a Makám együttes Ady-lemezét és Olgyay Gábor Federico García Lorca szövegeire épülő legújabb albumát.

Schmidt Egon természetrajzi sorozatának legújabb cikke a tavaszi Nehru partra invitálja olvasóinkat egy kis sétára és madárlesre.

Magyar Kurír