Megjelent az Új Ember 2021. április 18-i száma

Április 10-én ünnepi szentmise keretében a Katonai Ordinariátus püspökévé szentelték Berta Tibort a budapesti Szent István-bazilikában. A főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, érsek; a társszentelők Michael August Blume SVD alessanói címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa és Varga László kaposvári megyéspüspök voltak.

A szentelésen együtt ünnepelt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és a főpásztori testület csaknem valamennyi tagja; jelen voltak a közélet vezető képviselői, fegyveres testületek elöljárói; és felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét a szenteléshez kapcsolódóan. A püspökszentelésről részletes beszámolót olvashatnak lapunkban.

„Együtt tanulunk 300 éve” – ez a jubileumi mottója a Piarista Rend Magyar Tartományának, amely alapítása háromszázadik évfordulóját ünnepli. Honnan indult a „Pietas et litterae” szellemében formálódó pedagógia? Mit tanult és mit tanít a piarista iskola? – Szakál Ádám tartományfőnökkel emlékezünk a múltra és tekintjük át a rend jelenlegi helyzetét.

2018-ban jött létre az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. Osztie Zoltánnal, a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom plébánosával, az akadémia megálmodójával beszélgettünk, aki az ott zajló képzésről többek között elmondta: az a célunk, hogy olyan keresztények kerüljenek ki tőlünk, akik a maguk területén, az egyházi és a társadalmi élet bármely szférájában azzal a krisztusi lelkülettel tudnak helytállni, amely az akadémia lelkülete is. Keresztény elkötelezettséggel, küldetéstudattal, kérlelhetetlen igényességgel, azzal a missziós szándékkal, amely az evangéliumot képviseli bárhol, bármilyen környezetben.

„Újratervezés! Hosszú távon is élhető, egymás életét – és nem csupán az egyéni érvényesülést – szolgáló célokra és megoldásokra van szükség. Most másféle készségeket kell előtérbe helyezni, mint eddig. Éppen az eddig mellőzötteket. A kutatások szerint a XXI. század vezető készségei: az együttműködés, a kitartás, a fantázia és a rugalmasság. Ezek pedig az érzelmi intelligencia most is fejleszthető területei” – Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató jegyzetében a jelen gondjairól és a problémákból való kilábalás lehetőségéről olvashatnak.

A Mértékadó kulturális mellékletben hírt adunk arról, hogy Ne féljetek! címmel nyílik kiállítás május 27-én a Római Magyar Akadémián a közelgő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alkalmából, amely az esemény zárónapjáig, szeptember 12-éig lesz látogatható Rómában.

A hazai alkotók műveit felsorakoztató tematikus tárlatról a kiállítás kurátorát, a Ferenczy Noémi-, illetve Rózsa Anna-díjas textilművészt, érdemes és kiváló művészt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, Hauser Beátát kérdeztük.

Egy kelta kereszt üzenete címmel Petrőczi Éva a walesi Sarah Rowland Jonesról ír, aki hosszú ideig Magyarországon volt nagykövetségi alkalmazott. Cambridge-ben szerzett matematikusi diplomát, majd lelkészi oklevelet a Nottinghami Egyetemen. 2002 és 2012 között Dél-Afrikában szolgált. Teológiai doktorátusát Fokvárosban szerezte, 2013 óta pedig szülőföldjén, Walesben vállal lelkészi feladatokat, sok igehirdetése az interneten is elérhető. Először a cardiffi Keresztelő Szent János-templomban találkozhattak vele hívő honfitársai, 2017 óta pedig ugyanitt a Szent Dávid-templom dékánjaként, azaz esperesi rangban szolgál.

Mészáros Ákos ezúttal egy legendás középiskolai tanár alakját idézi fel, egy sokak által szeretett pedagógusét. Kertész Antal, alias Csízió, a budapesti Török Pál utcai Képzőművészeti Gimnázium, későbbi nevén a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium tanára volt.

Schmidt Egon a Természetrajz rovatban tavaszi madárlesre hívja olvasóinkat Apajpusztára.

