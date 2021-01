Megjelent az Új Ember 2021. január 24-i száma

A remény nem rendült meg címmel riportot olvashatnak lapunkban a horvátországi földrengés által sújtott településeken élők helyzetéről; a Katolikus Karitász munkatársait kísértük el Petrinjába.

Kettős évfordulót ünnepel idén a magyarországi domonkos közösség: Szent Domonkos halála és a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából jubileumi évet hirdettek. A debreceni rendházban szolgáló Tokodi Lászlóval beszélgettünk a hivatásról, Isten igéje, a Szentírás szolgálatáról.

A test és a lélek karbantartására mindenkinek nagy szüksége van, vallja Horváth Zoltán, az újpesti Egek Királynéja-nagytemplom plébánosa, aki negyven éve túrázik. Merre jár, és mit jelent számára a rendszeres mozgás? Erről is olvashatnak a vele készült interjúban.

Az Emmánuel közösség Rázós kérdések című programsorozatának Székely János szombathelyi megyéspüspök volt a vendége. A főpásztor a végidőkről és az idők jeleiről beszélt, elsősorban a Jelenések könyve alapján. Az előadásról készült összefoglalónkat a lap 11. oldalán olvashatják.

Örömmel adunk hírt arról, hogy rövid szünet után, a karácsonyi nagyobb forgalommal járó fáradtságot kipihenve, megszépült környezetben várjuk ismét vásárlóinkat az Új Ember könyvesboltban, Budapest belvárosában. Néhány kiadványunkra is szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét a 12. oldalon.

A Mértékadó kulturális mellékletben Kurz Ádám István írását olvashatják a 80 évvel ezelőtt született nagy délvidéki íróról, Gion Nándorról, aki pályája kezdetén filmkritikákat írt, később színházigazgató, majd rádiós főszerkesztő lett. Az Újvidéki Rádió általa vezetett magyar szerkesztősége valósította meg a világon elsőként a huszonnégy órás magyar rádióadást.

A Magyar Nemzeti Galéria Összetartozunk – A Trianon előtti Magyarország rajzban elbeszélve című kiállítását Mészáros Ákos mutatja be olvasóinknak. Mint írja, a tárlaton hatvan olyan alkotást láthattunk, amely az 1886 és 1901 közötti Magyarország tájait, népszokásait, történelmi helyszíneit mutatta be. A múzeum ugyan most zárva tart, de érdemes szólnunk arról a grafikai anyagról, amelyet a kiállítás kurátorai összeválogattak ennek a korszaknak a bemutatására.

Kézikönyv elszánt túlélőknek, avagy bevezetés az ökofilozófiába – Paksa Balázs összegzi gondolatait Lányi András író, filozófus új könyvéről.

Baranyai Béla pedig a Nézőpont rovatban hívja fel figyelmüket a Sunderland, amíg csak élek (Sunderland 'Til I Die) című sorozatra, amelyben olyan témák kerülnek elő, mint a hűség vagy a férfias küzdelem.

