Megjelent az Új Ember 2023. január 29-i száma

A lapban interjút olvashatnak Tokodi László domonkos szerzetessel, a Szent II. János Pál Intézet elnökével Kristen A. Jenson Jó képek – rossz képek címmel kiadott könyveiről. A 3–7, illetve a 7–12 éves korosztálynak szánt két kiadvány a szerző reményei szerint a szülők segítségével alkalmas lehet arra, hogy a gyerekek ismereteket szerezzenek a pornográfia veszélyével szembeni helyes viselkedésről.

Riportot közlünk a Csak Egyet Szolgálat budapesti nappali melegedőjéről, ahol naponta átlagosan 150 hajléktalan ember kap ételt, meleget, szeretetet, és tapasztalja meg Isten gondoskodását, sok jó szándékú és hittel teli ember gondoskodásán keresztül. Az Új Jeruzsálem katolikus karizmatikus közösség hajléktalan- és szegénymissziója immár tizenkét éve nyújt szakmai és lelki segítséget a rászorulóknak a Terézvárosban. A melegedő fűtési rendszere jelenleg sürgős korszerűsítésre szorul. A Csak egyet Szolgálat kétmillió forintot szeretne összegyűjteni erre a célra. Kérjük, hogy nagylelkű adományaikat a Csak Egyet Szolgálat Alapítványnak jutassák el a 11719001–20322546 bankszámlaszámra (IBAN: HU 87 1171 9001 2032 2546 0000 0000; SWIFT-kód: OTPVHUHB).

XVI. Benedek földi útját 2022. december 31-én befejezte, és hazatért a Mennyei Atya házába. Emlékezzünk együtt, olvassuk el, fedezzük fel újra az emeritus pápa enciklikáit! Görföl Tibor teológus, egyetemi tanár, a Vigilia folyóirat főszerkesztője ismertetőjét adjuk közre, ezúttal a Spe salvi kezdetű enciklikáról, az örök életbe vetett hitről gondolkodva.

Jubileumi évet tartanak a budapest-újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit-plébánián. A templom felszentelésének kilencvenedik évfordulójára nagyszabású ünnepségsorozatot terveznek. Az épület történetéről, a várható programokról és a plébánia sokszínű életéről Monostori László esperessel, plébániai kormányzóval készült interjúnkat olvashatják a lapban.

A Mértékadó kulturális mellékletben Csornára kalauzoljuk olvasóinkat. A város közelében található a Fertő-Hanság Nemzeti Park, Eszterháza, Pannonhalma, Lébény, Győr, Sopron, ám e kulturális értékekben gazdag települések mellett érdemes betérni a premontreiekhez is, ahol megcsodálhatjuk az 1180-ban alapított apátság egyedülálló kincseit. Az épületen a szerzetesek vezetnek végig. Ezúttal maga az apát, Fazakas Márton mesél a múltról, jelenről.

Halmai Tamás költőkről, írókról szóló sorozatában Beney Zsuzsa (1930–2006) életművét mutatja be.

Az idei, 80. Golden Globe-díj-átadón Martin McDonagh A sziget szellemei (The Banshees of Inisherin) című filmje három kategóriában is nyert. Baranyai Béla írt kritikát róla a Nézőtér rovatban.

Magyar Kurír